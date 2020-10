Nagorno-Karabakh: Lavrov, Russia prepara con Francia e Usa nuova dichiarazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri della Federazione Russa, della Francia e degli Stati Uniti stanno preparando una dichiarazione sul conflitto in atto nel Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un incontro con i rappresentanti dell'Associazione delle imprese europee in Russia (Aeb). I tre copresidenti del Gruppo negoziale di Minsk dell'Osce rappresentati dai presidenti di Russia, Francia e Stati Uniti hanno già rilasciato una dichiarazione. "Ora stiamo preparando una dichiarazione dei ministri degli Esteri dei tre paesi", ha dichiarato Lavrov. I leader di Russia, Stati Uniti e Francia hanno invitato le parti opposte a porre fine agli scontri, si sono impegnati ad avviare negoziati senza precondizioni. (Rum)