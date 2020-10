Imprese: M5s, fusione Sia-Nexi notizia molto positiva, importante partecipazione Cdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle della commissione Finanze a Montecitorio osservano che "la fusione tra Sia e Nexi, che dà vita ad un gigante italiano ed europeo dei pagamenti digitali, è una notizia molto positiva, anche perché l'azionista di maggioranza sarà Cassa depositi e prestiti con il 25 per cento del capitale sociale". I parlamentari aggiungono, in una nota, che "nell'ottica di rilanciare innovazione e digitalizzazione in Italia, questa operazione rappresenta un passaggio decisivo ed è importante che Cdp abbia deciso di fare la sua parte a tutela dell'interesse collettivo e in particolare, ci auguriamo, con l'obiettivo di una riduzione sensibile delle commissioni che gravano sulle transazioni elettroniche. L'Italia ora può giocare un ruolo da protagonista - concludono gli esponenti del M5s - in un settore di sicura prospettiva". (Com)