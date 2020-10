Speciale difesa: capo Stato maggiore Difesa Zorn, Nato chiederà più sostegno a Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un mondo sempre più instabile, la Nato chiederà alla Germania un maggiore sostegno alla propria difesa e le Forze armate (Bundeswehr) devono essere pronte a fornire tale contributo. È quanto affermato dal generale Eberhard Zorn, ispettore generale della Bundeswehr, ossia il capo di Stato maggiore della Difesa tedesco. Come riferisce l'emittente televisiva “N-tv”, Zorn prevede che l'Alleanza atlantica abbia “aspettative crescenti” sulle capacità militari della Germania. Il paese, aggiunge l'ispettore generale della Bundeswehr, “sarà all'altezza delle proprie responsabilità nella Nato e ne soddisferà i requisiti”. Tuttavia, come sottolinea Zorn, i capi di Stato maggiore della Difesa degli altri Stati parte dell'Alleanza atlantica, vogliono che la Germania sia “significativamente più coinvolta nelle missioni internazionali”. A tal fine, la Bundeswehr dovrà essere dotata di materiali “più robusti”, ha evidenziato il generale Zorn, notando come “troppa tecnologia” possa portare a complicazioni con i sistemi elettronici difficili da coordinare e vulnerabili agli attacchi informatici. (Geb)