Francia: coronavirus, prefetto Parigi conferma chiusura dei bar

- Il prefetto di Parigi, Didier Lallement, ha confermato la chiusura dei bar a partire da domani per i prossimi quindici giorni, mentre i ristoranti potranno continuare a rimanere aperti con un nuovo protocollo sanitario che sarà presentato nelle prossime ore. Teatri cinema e musei potranno rimanere aperti, così come i mercati, mentre continuano ad essere vietati eventi con più di mille persone e raduni con più di dieci persone sulla strada pubblica. Palestre e piscine saranno chiuse, tranne che per i minorenni nell'ambito scolastico.(Frp)