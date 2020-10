© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo se n’è andata la presidente dell’Anpi Carla Nespolo. Il suo impegno infaticabile per la difesa dei principi costituzionali e dei valori della resistenza e dell’antifascismo è un’eredità che non dimenticheremo. Vicinanza ai familiari e a tutta l'Anpi". Queste le parole su Twitter del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per la scomparsa a 77 anni della presidente dell'Anpi, Carla Nespolo. (Rin)