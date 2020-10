Milano: aggredisce e insulta poliziotti senza motivo, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino peruviano di 38 anni è stato arrestato a Milano per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per “oltraggio a corpo politico” per aver aggredito e insultato senza motivo due agenti dell’ufficio Volanti impegnati in un controllo di routine. Intorno alle 12.40 di domenica i poliziotti stavano identificando due persone in piazzale Loreto. A un certo punto si è avvicinato a loro l’uomo, estraneo al controllo, che improvvisamente si è scagliato contro e ha iniziato a insultarli. Per bloccarlo è stato necessario l’arrivo di una seconda volante. Durante il tragitto verso la Questura il 38enne, irregolare e con precedenti, ha sfasciato il divisorio in plexiglas all’interno dell’auto e per questo motivo è stato arrestato inoltre per danneggiamento aggravato. (Rem)