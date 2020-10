Fase 3: Ruggieri (FI), no chiusura bar e ristoranti, aumentare controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allora il governo non ha ancora imparato la lezione...Chiudere bar e ristoranti alle 23 significherebbe dare un altro colpo mortale agli esercenti, già messi in ginocchio dal lockdown eccessivo (e in molte zone d'Italia immotivato) che ha ucciso domanda e offerta". Cosi, in un post su Facebook, Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, sulle indiscrezioni relative al nuovo Dpcm di ottobre. "Perché non aumentare invece i controlli relativi a mascherine indossate e distanze di sicurezza? La strada da seguire è libertà e fiducia negli italiani, che si sono già dimostrati civilissimi e ligi alle regole, non aumentare le chance di farli diventare poveri e disoccupati. Il Governo da che parte sta?", si chiede a conclusione Ruggieri. (Rin)