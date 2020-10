Governo: Perilli (M5s), fuori luogo giudizi politici Casellati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho trovato fuori luogo l'intervista rilasciata oggi ad un quotidiano dalla presidente del Senato Casellati. La seconda carica dello Stato ha espresso giudizi espliciti nei confronti dell'operato del governo in campo economico e sulla scuola, addirittura muove accuse di scarsa trasparenza dell'Esecutivo nella gestione delle informazioni sulla pandemia". Lo afferma il senatore Gianluca Perilli, capogruppo del Movimento 5 Stelle a palazzo Madama. "Si tratta quindi di un'intervista che contiene giudizi chiari su una moltitudine di temi dell'agenda di governo - sottolinea in una nota -. Peraltro, non è la prima volta che la presidente fa questa scelta. Il suo ruolo istituzionale terzo e di garanzia impone un profilo molto più super partes, dichiarazioni come queste invece possono lasciar intendere invece la volontà di schierarsi nel dibattito politico. Nel merito delle osservazioni della presidente Casellati, mi limito a far notare che le proposte di innovazioni tecnologiche avanzate per migliorare lo svolgimento dei lavori delle Camere anche in tempi di pandemia sono un modo intelligente per cogliere i progressi del digitale e rafforzare, altro che indebolire, la nostra democrazia. Così come un maggior coinvolgimento diretto dei cittadini nei processi decisionali altro non è se non una risposta seria ad una domanda di partecipazione dal basso che è impossibile non vedere, in Italia e nel mondo, ormai da diversi anni".(com)