Milano: Grimoldi (Lega), solidarietà a Sardone per le minacce di stupro

- "Solidarietà e massima vicinanza alla nostra europarlamentare milanese Silvia Sardone, oggetto di gravi minacce di stupro e offese sessuali per aver semplicemente esposto le sue ragioni politiche di buon senso opponendosi alla realizzazione di una moschea in via Novara, come si oppongono del resto tutti i cittadini del quartiere. Silenzio ovviamente dalla sinistra, perché una donna leghista non merita solidarietà... Siamo costretti a ripeterlo: tutto questo conferma quanto denunciamo da mesi, dopo le minacce di morte rivolte a Attilio Fontana, a Matteo Salvini, ai presidenti di Confindustria, ovvero che a Milano c'è un crescente e preoccupante clima di odio che aumenta di giorno in giorno...". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. (Com)