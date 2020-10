Brexit: ministro Esteri tedesco Maas, un mancato accordo sarebbe irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le “sfide per la salute e l'economia” poste dalla pandemia di coronavirus, “le persone su entrambe le sponde del Canale della Manica hanno già abbastanza da sostenere”. Pertanto, in questa situazione, sarebbe “totalmente irresponsabile gravare su di loro con gli ulteriori problemi con l'assenza di un accordo” sulla Brexit tra Regno Unito e Ue. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, che oggi ha incontrato a Berlino il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier. Secondo Maas, “se vogliamo giungere al traguardo” dell'intesa sulla Brexit, “dobbiamo compiere progressi nei negoziati con il Regno Unito”. La crisi del coronavirus ha reso i colloqui “ancora più difficili, sotto ogni aspetto”. Tuttavia, ha evidenziato il ministro degli Esteri tedesco, la situazione attuale rende “più urgente trovare un accordo” sulla Brexit. L'Ue si pone quindi con “un atteggiamento costruttivo” nei confronti del Regno Unito mentre i negoziati entrano nella loro fase finale. Per Maas, “vogliamo ancora una soluzione”. In particolare, secondo il ministro degli Esteri tedesco ,questioni come “la pace in Irlanda del Nord, il mercato interno dell'Ue le strutture giuridiche sono notevolmente importanti per noi”. Maas ha proseguito: “Siamo con Barnier, che guida i negoziati a nome dei 27 Stati membri dell'Ue e gode della nostra piena fiducia”. Il ministro degli Esteri tedesco ha, infine, dichiarato: “La nostra porta rimane aperta a uno stretto e ambizioso partenariato con il Regno Unito”. (Geb)