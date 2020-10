Bielorussia: ministero Interno aggiorna a 317 numero arresti dei manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno della Bielorussia ha segnalato l'arresto di 317 persone durante i raduni dell'opposizione di domenica, tenutisi in tutta la repubblica. In precedenza, il centro per i diritti umani Vesna aveva riferito che durante le azioni di protesta di domenica 4 settembre erano state arrestate 225 persone, la maggior parte delle quali a Minsk. Gli attivisti radunati nelle città del paese hanno chiesto il rilascio dei prigionieri politici. Secondo le stime dei media, il numero di partecipanti alle proteste ha superato le centomila unità. (Rum)