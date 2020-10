© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carla Nespolo ha testimoniato con la sua vita i valori della Resistenza e della Costituzione. La sua scomparsa lascia un vuoto in tutti noi, ma il suo esempio non tramonterà. Addio Carla: continueremo a fare nostre le tue battaglie. Un abbraccio all’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Anpi”. Queste le parole su Facebook del senatore Pietro Grasso di Liberi e Uguali (Leu). (Com)