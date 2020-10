Croazia: Istituto di statistica, numero degli occupati in calo nel settore industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero degli occupati nel settore industriale in Croazia ha registrato ad agosto un calo del 3,1 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Lo riferisce l'Istituto croato di statistica, precisando che il numero degli occupati è invece rimasto pressoché invariato rispetto al mese di luglio di quest'anno. Su base mensile il calo maggiore è stato registrato nell'industria mineraria (12,4 per cento), seguita dal settore dell'abbigliamento (3,3 per cento). Il maggiore aumento del numero di dipendenti è stato registrato nella produzione di tessuti (8,7 per cento), di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (4,1 per cento). Su base annua il calo maggiore è stato registrato nella produzione di abbigliamento (10,6 per cento) e nei prodotti derivanti dal tabacco (8,8 per cento). Il maggiore aumento di impiegati è stato invece registrato nella produzione di tessuti (19 per cento) e in quella di prodotti e preparati farmaceutici di base (5,1 per cento). (Seb)