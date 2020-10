Sardegna: Triatholon Word Cup ad Arzachena, per assessore Chessa "occasione per promuovere l'isola"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli appuntamenti di triathlon più importanti al mondo fa nuovamente tappa in Sardegna. Sarà lo scenario del territorio di Arzachena e della Costa Smeralda, che il prossimo sabato 10 Ottobre ospiterà una tappa del circuito mondiale ITU Triathlon World Cup, che in due distinte gare, quella femminile e quella maschile, vedrà ai nastri di partenza i migliori specialisti di questa spettacolare disciplina sportiva. "Un altro grande evento per proseguire il programma che vede lo sport come importante strumento di promozione dell'immagine nazionale ed internazionale della Sardegna", ha detto l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione dell'evento (segue) (Rsc)