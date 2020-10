Russia-Tagikistan: Putin discute con omologo situazione in Nagorno-Karabakh e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, in una conversazione telefonica con l’omologo tagiko, Emomali Rahmon, ha discusso del conflitto del Nagorno-Karabakh, della situazione in Bielorussia e delle prospettive di stabilizzazione in Afghanistan. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino. "Sono state toccate questioni di attualità per rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali amichevoli. Inoltre, sono state discussi la situazione nella zona del conflitto del Nagorno-Karabakh, gli sviluppi in Bielorussia, nonché le prospettive di stabilizzazione in Afghanistan", si legge nel comunicato del Cremlino.(Rum)