Coronavirus: Maselli (Fd'I), più controlli su mezzi pubblici e informazioni su mascherine idonee

- A Roma e nel Lazio, in questo momento, "il problema principale per limitare la diffusione del Covid è rappresentato dal sovraffollamento che si registra tutti i giorni sui mezzi pubblici." Lo dichiara il consigliere regionale di Fd'I Massimiliano Maselli. "Che senso ha rendere obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'aperto quando sui bus la gente viaggia ammassata, nell'impossibilità fisica di mantenere il distanziamento sociale? Specialmente nell'ora di punta salire su un mezzo di trasporto pubblico può significare aumentare di molto il rischio contagio. Servono più controlli e soprattutto più autobus. Inoltre – prosegue Maselli – buon senso vorrebbe che fosse avviata una campagna informativa capillare sul tipo di mascherine da indossare. In giro se ne vedono ormai moltissime di tessuto, anche divertenti e colorate, ma che non garantiscono un sistema di protezione pari a quello dei dispositivi Ffp2. Bisognerebbe quindi anche controllare che vengano indossate mascherine più efficaci ed idonee. In conclusione, prima di emanare ulteriori limitazioni di dubbia utilità, come potrebbe essere la chiusura anticipata dei locali pubblici, ci si concentri di più su questioni che sì, potrebbero veramente arginare la diffusione del virus". (Com)