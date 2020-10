Anpi: De Vito (M5s), Nespolo testimone importante della nostra memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea capitolina, in una nota ricorda la presidente di Anpi Carla Nespolo: "Con la sua scomparsa perdiamo una parte importante del patrimonio prezioso della nostra memoria". "Testimone della lotta antifascista e della difesa della libertà - aggiunge - rimarrà comunque esempio per le nuove generazioni chiamate a combattere, con il suo stesso impegno, a difesa degli ideali di democrazia e di giustizia sociale". (Com)