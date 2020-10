Africa: numero totale di casi di Covid-19 supera quota 1,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero totale di contagi da Covid-19 in Africa ha superato la quota di 1,5 milioni. È quanto reso noto dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie in Africa (Africa Cdc), secondo cui il al momento si registrano 1.514.997 contagi e 36.614 decessi, mentre il numero totale di guarigioni nel continente ha raggiunto quota 1.243.259. I Paesi più colpiti si confermano il Sudafrica con 681.289 casi totali e 16.976 decessi, seguito dal Marocco con 133.272 casi e 2.330 decessi, dall’Egitto con 103.683 casi e 5.981 decessi, dall’Etiopia con 78.819 casi e 1.222 decessi e dalla Nigeria con 59.345 casi e 1.113 decessi. I casi di Covid-19 riscontrati nel continente rappresentano circa il 4,4 per cento del totale globale, mentre 12 Paesi hanno registrato un tasso di mortalità superiore a quello medio globale, che è di circa il 3 per cento. Il tasso medio di mortalità in tutto il continente è invece pari al 2,4 per cento, con il continente africano che rappresenta circa il 3,6 per cento del numero totale di decessi correlati al Covid-19 in tutto il mondo. (Res)