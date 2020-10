© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carla Nespolo e il suo lavoro per testimoniare la Resistenza mancheranno. Nostro dovere è far rivivere la memoria nelle nuove generazioni, perché si comprenda in ogni tempo cosa significa prendere parte, quando in gioco c’è l’umanità. Il mio cordoglio all'Anpi nazionale". Lo scrive su Twitter il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. (Rin)