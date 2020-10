Civitavecchia: picchia compagna e figlia di 2 anni, arrestato 67enne per maltrattamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 67enne di Civitavecchia, con precedenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Venerdì sera i carabinieri della compagnia locale, su segnalazione di un'accesa lite familiare, sono intervenuti in un'abitazione della zona e hanno accertato che l'uomo, poco prima, per futili motivi aveva aggredito e malmenato la convivente e la figlia di due anni. La donna e la piccola sono state immediatamente accompagnate presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia e sono state entrambe ricoverate, non in pericolo di vita, per le lesioni riportate. L’aggressore, dopo essere stato interrogato in caserma, è stato dichiarato in arresto e ora si trova ai domiciliari. (Rer)