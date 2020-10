Nagorno-Karabakh: presidente repubblica de facto Harutyunyan, porteremo conflitto su territorio azero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dei recenti bombardamenti, anche a Stepanakert, l'esercito del Nagorno-Karabakh sarà costretto a spostare le ostilità in profondità nel territorio dell'Azerbaigian. Lo ha dichiarato il presidente della repubblica non riconosciuta, Arayik Harutyunyan, in un messaggio su Telegram. "Abbandonate gli insediamenti dove sono dislocate le posizioni del vostro esercito terroristico, per evitare vittime tra la popolazione civile", ha scritto sul canale Telegram "WarGonzo", ripreso dai media russi. In precedenza si è appreso dai media darmeni che la capitale della repubblica non riconosciuta, Stepanakert, era stata nuovamente colpita dopo i bombardamenti già avvenuti nella giornata del 4 ottobre ad opera dell'esercito azerbaigiano. (Rum)