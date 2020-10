Anpi: Fassino (Pd) su Nespolo, si è dedicata con passione ad affermazione valori Resistenza e Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Piero Fassino, sottolinea che "in tutta la sua vita Carla Nespolo si è dedicata con passione, generosità e dedizione all'affermazione dei valori della Resistenza e della Costituzione. Contrastando ogni forma di negazionismo e revisionismo storico", continua il presidente della commissione Affari esteri a Montecitorio, "si è dedicata con ogni energia a rendere consapevoli tutti noi - in particolare le giovani generazioni - di quanto quei valori mantengano piena attualità". Fassino esprime, in questo modo, il suo cordoglio per la scomparsa di Carla Nespolo, presidente dell'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia. (Com)