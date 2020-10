Secondo la stampa di Atene, la visita di Pompeo in Grecia è conseguenza dell’attivazione turca degli S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente visita del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in Grecia ha rappresentato un chiaro segnale di “irritazione” lanciato da Washington nei confronti della Turchia. Secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene “Kathimerini”, la visita si è svolta in un contesto di “allarme” per gli Usa dal momento che Ankara avrebbe attivato lo scorso 27 agosto i suoi sistemi missilistici antiaerei S-400 di fabbricazione russa per intercettare caccia F-16 greci al loro ritorno dall'esercitazione Eunomia a largo di Cipro. Per questo, scrive la testata, la diplomazia degli Stati Uniti sarebbe scesa in campo e avrebbe organizzato la visita di Pompeo a Cipro il 12 settembre e in Grecia il 27-29 settembre. Una presenza che testimonierebbe l’intenzione di Washington di imporre sanzioni contro Ankara in caso di attivazione completa degli S-400. Indipendentemente dalle decisioni che Ankara prenderà in merito alla sua difesa aerea, la visita di tre giorni della scorsa settimana di Pompeo, che lo ha portato a Salonicco e alla base nella baia Souda a Creta, è stata considerata “molto significativa” da Atene. L'ormeggio permanente della nave statunitense Uss Hershel “Woody” Williams presso la base di Souda costituisce un forte segnale dell'intenzione degli Stati Uniti di rafforzare la propria presenza militare sull'isola. La Uss Hershel “Woody” Williams è in grado di trasportare elicotteri, Uav (Aeromobile a pilotaggio remoto) e altri sistemi sofisticati per questo la base dovrebbe subire modifiche significative.Nel suo ultimo giorno di visita in Grecia, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha sottolineato che le azioni unilaterali non possono portare soluzioni alle dispute nel Mediterraneo orientale. Secondo Pompeo, gli Usa sono pronti "a recitare ogni ruolo che sia appropriato, utile e costruttivo". "C'è una finestra di opportunità", ha commentato Pompeo al quotidiano di Atene "Kathimerini", riguardo i contatti recentemente ripresi da Atene e Ankara con la mediazione della Nato. "Ciò che non è utile è quando i paesi agiscono unilateralmente in un modo che provoca conflitti e crea rischi di un'escalation", ha dichiarato il capo della diplomazia Usa. Lasciando la Grecia alla volta di Roma, Pompeo ha infine ribadito che la Grecia è "un pilastro di stabilità" nella regione e ha elogiato i grandi progressi nei rapporti bilaterali tra Atene e Washington.I rapporti tra Grecia e Stati Uniti non sono mai stati così "ravvicinati e produttivi" come lo sono ora, ha dichiarato d'altra parte il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, evidenziando che questa cooperazione positiva si concretizza "a tutti i livelli". Secondo Mitsotakis, che con Pompeo ha visitato la base aerea della Baia di Souda, a Creta "batte non solo il cuore della Grecia e quello del Mediterraneo orientale" ma anche "il polso forte della cooperazione tra Grecia e Stati Uniti". "La Baia di Souda sta emergendo come uno dei luoghi più strategici nell'intera regione", ha osservato Mitsotakis lo scorso 29 settembre, sottolineando l'importanza della cooperazione tra le industrie della difesa dei due paesi, come evidenziato dalla modernizzazione degli 84 velivoli F-16 dell'Aeronautica ellenica.Nel settore dell'energia, secondo il premier greco, Alessandropoli con il suo terminale per il Gnl sta emergendo come un luogo strategico per le forniture di gas dagli Stati Uniti ai Balcani, un'area dove la Grecia conferma la sua posizione geografica privilegiata. Mitsotakis non ha mancato di denunciare poi le azioni turche contro il diritto internazionale e contro "i valori della civiltà occidentale". "La risposta greca a tutte queste sfide è sempre la difesa dei nostri diritti nazionali", ha affermato facendo notare che Pompeo ritiene importanti i contatti preliminari tra Atene e Ankara a livello Nato. "Sono moderatamente ottimista che è ora la volta della diplomazia", ha concluso.Gli Stati Uniti "sostengono fortemente" il dialogo tra Grecia e Turchia per allentare le tensioni tra i due alleati Nato nel Mediterraneo orientale, ha dichiarato il segretario di Stato Mike Pompeo nel corso della sua visita a Creta. "La Grecia - ha sottolineato il capo della diplomazia di Washington - è un vero pilastro di stabilità e prosperità nel Mediterraneo orientale". Nel corso del suo intervento dalla Baia di Souda, Pompeo ha anche evidenziato che i rapporti tra Atene e Washington hanno raggiunto i livelli più alti mai avuti nella storia. (Gra)