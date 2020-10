Francia: coronavirus, sindaca Parigi promette misure necessarie ad evitare licenziamenti e chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle restrizioni annunciate oggi a Parigi per frenare la forte circolazione del coronavirus, la sindaca Anne Hidalgo ha dichiarato che il comune sarà "molto vigile" e che "saranno prese tutte le misure di accompagnamento necessarie per evitare le chiusure e i licenziamenti". A partire da domani i bar rimarranno chiusi per due settimane, mentre i ristoranti potranno continuare a lavorare con un protocollo sanitario più rigido. Hidalgo ha poi sottolineato la volontà di continuare ad assicurare la vita "sociale", "culturale" e "democratica" della città. (Frp)