Maltempo: Locatelli (Lega), Costa scaricabarile, sindaci sempre in prima linea al fianco dei cittadini

- Secondo Stefano Locatelli, responsabile Enti Locali della Lega, "lo scaricabarile del ministro Costa nei confronti dei sindaci è inaccettabile. Da sempre ogni sindaco, di qualunque appartenenza politica, è in prima linea per il proprio territorio. Sono loro che di notte, con la neve, la pioggia, escono di casa per aiutare i propri concittadini dopo bombe d'acqua, alluvioni o forti nevicate", dichiara l'esponente della Lega in una nota. "Tutto questo mentre il governo Pd-5S continua invece a far mancare risorse e investimenti per far fronte al problema. Costa che oggi attacca i sindaci dimostra ancora una volta di non conoscere l'impegno e la passione di chi amministra i comuni del nostro Paese. Ai comuni servono solo due cose: investimenti veri e norme semplici, non chiacchiere, annunci roboanti a cui non segue nulla e attacchi vergognosi per difendere la poltrona. Costa - conclude Locatelli - abbia almeno la decenza di assumersi le proprie responsabilità e porti rispetto per chi ogni giorno è in prima linea sul territorio e per i cittadini".(Com)