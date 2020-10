Ungheria: arrestato trafficante di esseri umani al confine meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ungheria meridionale la polizia ha arrestato questa mattina un uomo che stava trasportando diversi immigrati clandestini con la sua automobile. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Mti". L'uomo era alla guida di un veicolo con targa slovacca in cui erano stipate 17 persone di varia nazionalità. Secondo quanto dichiarato dagli stessi, essi provengono da Afghanistan, Yemen, India, Siria e Iraq. Soltanto un paio di ore più tardi le forze dell'ordine hanno fermato altri due gruppi di 21 persone in totale. (Vap)