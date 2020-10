Burundi: presunto tentativo di golpe, ex parlamentare Banciryanino detenuto dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex parlamentare burundese Fabien Banciryanino è detenuto dalla polizia per quello che, secondo la sua famiglia, le autorità hanno ritenuto un tentativo di rovesciare il governo. Banciryanino è stato arrestato venerdì scorso dopo l’annullamento di una conferenza stampa che aveva convocato quel giorno, ha detto alla “Bbc” un suo stretto familiare. L’uomo è stato quindi prelevato dalla sua abitazione nella capitale commerciale Bujumbura. La polizia non ha tuttavia commentato le affermazioni. L'ex deputato era uno storico critico dell'ex presidente Pierre Nkurunziza, morto di infarto nel giugno scorso. In particolare, Banciryanino si era opposto a una legge che introduceva una serie di benefici per il pensionamento del defunto capo dello Stato Nkurunziza, incluso il titolo di "guida suprema al patriottismo". La sua conferenza stampa in programma la scorsa settimana, poi annullata, era stata convocata per commentare le accuse lanciate da un canale YouTube locale circa i presunti insulti che avrebbe rivolto al nuovo presidente Evariste Ndayishimiye. (Res)