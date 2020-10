Mali: rilasciati 180 detenuti jihadisti, voci su possibile scambio con oppositore Cissé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del governo di transizione del Mali avrebbero rilasciato 180 detenuti jihadisti da un carcere della capitale Bamako e li avrebbero trasferiti in aereo nel nord del Paese. È quanto riferiscono fonti vicine ai mediatori citate dall'emittente "Rfi". Secondo le stesse fonti, circa 70 uomini sono stati rilasciati sabato scorso e altri 110 nella giornata di ieri. Se confermata, la notizia alimenterebbe ulteriori voci su un possibile scambio di prigionieri per il rilascio del leader dell'opposizione Soumaila Cissé, rapito nel marzo scorso da militanti jihadisti. Al momento, tuttavia, nessuna conferma ufficiale è ancora giunta da parte delle autorità di transizione. Nel giugno scorso il presidente deposto Ibrahim Boubacar Keita - destituito con il colpo di Stato del 18 agosto - aveva annunciato contatti con i rapitori di Cissé, affermando che l'oppositore era ancora vivo. “Sappiamo chi sono i suoi rapitori. E, a Dio piacendo, tornerà presto fra di noi”, aveva detto l'ex capo dello Stato in un discorso trasmesso dai media maliani. Cissé, leader dell'Unione per la Repubblica e la democrazia (Urd), è stato rapito il 25 marzo mentre stava tenendo una serie di comizi elettorali nella regione centrale di Niafunke, a tre giorni dalle elezioni parlamentari. L'oppositore è stato in passato anche ministro delle Finanze e, come candidato dell’Urd, era arrivato secondo alle ultime elezioni presidenziali del 2018 dietro allo stesso Keita. (Res)