Ucraina: ministro Salute esclude nuova quarantena per contenere contagi coronavirus

- Al momento in Ucraina non è previsto un nuovo blocco totale delle attività e della libertà di movimento dei cittadini, al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha affermato il ministro della Salute ucraino Maksym Stepanov , ripreso dal canale televisivo "Ukraine 24". "Finora stiamo agendo in condizioni di quarantena adattiva. Inoltre, possiamo vedere come le città e i distretti in cui abbiamo introdotto il livello di minaccia più elevato rosso e dove sono state rispettate le misure imposte, hanno visto una diminuzione dell'incidenza entro 14 giorni", ha detto Stepanov. Il ministro ha poi rilevato come attualmente nel paese ci siano cinque volte più pazienti di coronavirus o casi sospetti rispetto a luglio. "A metà luglio, il numero di pazienti in cura negli ospedali contemporaneamente era di poco più di 3.500 persone con diagnosi di coronavirus. Ad oggi, abbiamo oltre 16 mila pazienti Covid o casi sospetti, quasi cinque volte di più. E sono in aumento ogni giorno. C'è un limite al numero di pazienti che il sistema sanitario può gestire", ha detto Stepanov. (segue) (Rum)