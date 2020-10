Ucraina: ministro Salute esclude nuova quarantena per contenere contagi coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una possibile carenza di medici e posti letti in ospedale sono i principali problemi dell'epidemia in Ucraina, ha aggiunto il ministro. "Se parliamo di strutture per la degenza, oggi abbiamo 36.000 posti letto assegnati ai pazienti Covid-19. Se dovessero aumentare i casi, non ci sarà nessun posto dove ammettere i contagiati", ha rilevato Stepanov, dicendosi preoccupato per i pazienti ricoverati a causa di altre problematiche. Nel frattempo i contagi registrati in Ucraina nelle ultime 24 ore sono stati 3.774. (Rum)