Tunisia: Ghazi Chaouachi eletto nuovo segretario generale della Corrente democratica

- Ghazi Chaouachi è stato eletto nuovo segretario generale della Corrente democratica, formazione politica della sinistra tunisina, in occasione della riunione del Consiglio nazionale del partito che si è svolto in videoconferenza domenica. Chaouachi assume l'incarico di Mohamed Abbou che ha annunciato le sue dimissioni il 2 settembre scorso. Il neo eletto segretario generale del partito ricoprirà l'incarico per un anno, fino allo svolgimento del prossimo congresso, ha dichiarato Chaouachi all'agenzia di stampa tunisina "Tap". (Tut)