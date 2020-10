Fisco: Gualtieri, ripartenza graduale cartelle esattoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cartelle esattoriali ripartiranno con grande gradualità. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ospite della trasmissione "Studio24", su RaiNews24. "Non dico" parole di rassicurazione su un nuovo rinvio dei pagamenti fiscali e delle cartelle esattoriali, "perché sarei un imbonitore", ha spiegato. "Noi abbiamo rinviato molte tasse. Siamo stati tra i governi che più è intervenuto per dilazionare i pagamenti tributari e lo stiamo facendo. Abbiamo anche sospeso per parecchi mesi tutte le cartelle e siccome queste si accumulano tenerle per troppo tempo sospese non è saggio - ha aggiunto Guatieri -. Noi abbiamo detto all'Agenzia delle entrate che adesso bisogna ripartire con grande gradualità", ha concluso il titolare del Tesoro. (Rin)