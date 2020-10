Venezuela-Usa: Maduro fa gli auguri a Trump, "cruento nemico" di Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha espresso vicinanza all'omologo statunitense, Donald Trump, il "cruento nemico" del paese caraibico, risultato la scorsa settimana positivo al test del nuovo coronavirus. "Non auguriamo a nessun essere umano di risultato contagiato, esprimiamo la nostra solidarietà umana al presidente degli Stati Uniti, che è sì un cruento nemico del Venezuela, ma gli auguriamo di essere in salute e di guarire", ha detto Maduro in un intervento trasmesso in diretta televisiva. Il capo dello stato si è quindi augurato che, anche a causa dell'infezione, l'inquilino della Casa Bianca possa essere "più riflessivo e umano". Il presidente degli Usa è da venerdì scorso ricoverato al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, Maryland, dove prosegue la sua terapia a base di redemsivir, il farmaco si qui usato per curare l'epatite di tipo C e l'ebola. I medici, visti i miglioramenti sin qui registrati, non escludono che possa essere già da oggi essere trasferito alla Casa Bianca, dove continuerebbe comunque il percorso di riabilitazione. Nella serata di ieri Trump ha temporaneamente lasciato la sua stanza d’ospedale per ringraziare a distanza i suoi sostenitori riunitisi all’esterno del centro medico. Il presidente ha pubblicato personalmente un video che lo ritrae mentre saluta a distanza i suoi sostenitori; su Internet è emerso poi un video del presidente a bordo di un’auto assieme a due agenti di sicurezza dotati di mascherine: le immagini hanno suscitato polemiche, perché Trump risulta ancora positivo al coronavirus.(Vec)