Anpi: Roggiani (Pd Milano), per scomparsa Nespolo giorno triste per tutti antifascisti d'Italia

- "È con grandissimo dispiacere che apprendiamo della scomparsa di Carla Nespolo, amatissima Presidente nazionale dell'Anpi. Strenua combattente, prima donna a guidare l'associazione dei partigiani, ha lottato fino alla fine per dare voce ai valori della Resistenza, della libertà e della democrazia, contro vecchi e nuovi rigurgiti fascisti. Oggi è un giorno triste per tutte le antifasciste e gli antifascisti d'Italia. La promessa è di non smettere mai di lottare e di portare avanti le sue - che sono anche le nostre - battaglie".Così in una nota, la segretaria metropolitana Silvia Roggiani, a nome di tutta la Federazione del Pd Milano, esprime cordoglio per la scomparsa della presidente nazionale dell'Anpi, Carla Nespolo. (com)