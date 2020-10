Libia: ambasciatore Usa Norland ringrazia Egitto per colloqui Hurghada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard B. Norland, ha ringraziato l'Egitto per aver ospitato un round di colloqui di successo tra le fazioni libiche a Hurghada la scorsa settimana. Lo riferisce l'ambasciata degli Stati Uniti in Libia su Twitter. Norland ha dichiarato che sta attualmente proseguendo le sue consultazioni durante la visita al Cairo, dove discuterà del modo migliore per sostenere il prossimo forum del dialogo politico libico. La città turistica di Hurghada, sul Mar Rosso, ha ospitato la scorsa settimana due giorni di colloqui tra delegazioni che rappresentano il Governo di accordo nazionale (Gna) e l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), con la facilitazione della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Secondo una dichiarazione di Unsmil, i colloqui si sono concentrati sugli aspetti militari e di sicurezza, oltre che sulla ripresa della produzione e dell'esportazione di petrolio. Dai colloqui a Hurghada è arrivata anche una serie di raccomandazioni, compreso il rilascio immediato e lo scambio di tutti i detenuti durante le operazioni militari prima della fine di ottobre. Inoltre, durante i colloqui di Hurghada è stato raccomandato di porre fine a tutte le campagne di incitamento all'odio nei media libici, sostituendole con un discorso di tolleranza e riconciliazione. I colloqui della Commissione militare congiunta libica 5 + 5 tra le fazioni rivali libiche continueranno questa settimana.(Cae)