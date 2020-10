Russia: polizia riceverà vaccino contro coronavirus insieme a medici e insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi destinatari del vaccino contro il coronavirus, insieme a medici e insegnanti, saranno gli agenti di polizia. Lo ha affermato il presidente della commissione della Duma di Stato per la salute, Dmitrij Morozov. "Prima di tutto lo riceveranno gli operatori sanitari, poi educatori, quelli che lavorano con le persone, e anche la polizia. Dopodiché verrà somministrato a chi opera nel settore della ristorazione, il cibo, i trasporti e così via", ha dichiarato Morozov, secondo quanto riferito dall'agenzia "Interfax". Il deputato ha ricordato che possono essere sottoposte al vaccino le persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni. La Russia è il primo paese al mondo ad aver sviluppato un vaccino contro il coronavirus, formalmente registrato il 15 agosto. A Mosca sono attualmente in corso le verifiche post-registrazione del vaccino, su un campione di circa 40 mila volontari. (segue) (Rum)