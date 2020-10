Russia: polizia riceverà vaccino contro coronavirus insieme a medici e insegnanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il direttore del Centro Gamaleya, che ha sviluppato il farmaco con il ministero della Difesa e il Fondo russo per gli investimenti diretti, più di cinquemila persone hanno già ricevuto il vaccino e 500-600 nuovi pazienti di presentano ogni giorno per la vaccinazione. Il secondo vaccino contro il coronavirus, sviluppato dal Centro Vektor del Rospotrebnadzor, potrebbe essere registrato entro il 15 ottobre 2020. Intanto il ministero della Salute ha rilasciato un permesso per condurre sperimentazioni cliniche di un altro vaccino sviluppato presso il Centro Chumakov. (Rum)