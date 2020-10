Roma: dal centro Leonardo parte la prima tappa nazionale del tour ufficiale “Weplay Fortnite” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ancora una volta il Centro Leonardo vuole stupire e far divertire i suoi clienti. Grazie all’ottima organizzazione daremo infatti modo di dar libero sfogo alla passione dei gamer che potranno così partecipare alla 'Battle Royale', comodamente e in totale sicurezza dalla propria ‘postazione domestica’ grazie a speciali password messe a disposizione. Fare da apripista al Tour gamer 'Weplay Fortnite' che toccherà tutti i maggiori centri commerciali d’Italia è per noi oltre che un piacere, motivo di grande soddisfazione. Come forse si è già capito, ci piace essere al passo con i tempi", dichiara il direttore del centro Gianpiero Campoli. “Siamo costantemente alla ricerca di novità ed esclusive e per il tour ufficiale di Fortnite c’era davvero tanta attesa, considerando che al momento è il videogame più popolare e giocato al mondo da un target talmente eterogeneo che è in linea con quello che quotidianamente frequenta i nostri mall. Abbiamo dovuto studiare con Publievent una formula che si sposasse al meglio con le attuali disposizioni anti-covid, lavorando su due binari paralleli: footfall in galleria e nebulizzazione del gioco nelle case dei nostri clienti. Mesi fa una formula del genere probabilmente non sarebbe stata minimamente presa in considerazione ma stare al passo coi tempi significa anche saper adattare e stravolgere le dinamiche classiche di marketing a favore delle esigenze dei clienti della galleria", è quanto dichiarato da Yashar Deljoye Sabeti, capo del marketing di Savills. (Com)