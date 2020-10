Regno Unito: Ihs Markit, economia "resiliente" nonostante le restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito appare più resiliente del previsto nonostante un aumento delle restrizioni per contenere il Covid-19. E' quanto emerge dai dati dell’Indice Ihs Markit Pmi della produzione composita relativi al mese di settembre. Il dato dell'indice Pmi per il settore servizi è sceso a 56,1 a settembre dal 58,8 di agosto, ma il declino è stato più contenuto di quanto previsto nelle previsioni. Per quanto riguarda l'indice composito Pmi, che include anche il settore manifatturiero, questo si è attestato al 56,5 a settembre dal 59,1 di agosto. "Il settore britannico dei servizi ha dimostrato una resilienza incoraggiante a settembre, con l'attività imprenditoriale che sta continuando a crescere solidamente", ha dichiarato l'economista di Ihs Markit, Chris Williamson. (Rel)