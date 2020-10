Polonia: viceministro Sanità, questa settimana aumenteranno posti letto per pazienti con Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già questa settimana la Polonia aumenterà il numero di posti letto a disposizione per i pazienti affetti da Covid-19. Lo ha annunciato il viceministro della Sanità, Waldemar Kraska, ospite questa mattina dell'emittente "Polskie Radio". A suo avviso la seconda ondata in corso di osservazione in Polonia in questi giorni è molto diversa dalla prima, quella primaverile. Per questo motivo anche la strategia per affrontarla è diversa. "Aumenteremo il numero di posti letto dedicati ai pazienti con Covid-19, ma anche quelli per i pazienti che necessitano di terapia intensiva", ha dichiarato Kraska. il viceministro ha detto anche che il titolare del suo dicastero, Adam Niedzielski, incontrerà oggi il capo della polizia per discutere una più severa applicazione delle misure di contenimento del virus, innanzitutto dell'obbligo di indossare mascherine, disatteso da una parte della popolazione. (Vap)