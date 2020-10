Eritrea-Somalia: Farmajo vede Afwerki ad Asmara, focus su cooperazione bilaterale e regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente somalo, Mohammed Abdullahi Mohammed “Farmajo”, è arrivato ieri ad Asmara, in Eritrea, per una visita di due giorni volta a rilanciare la cooperazione bilaterale. Al suo arrivo nella capitale eritrea Farmajo è stato ricevuto dall’omologo Isaias Afwerki con il quale ha avuto un colloquio bilaterale. Nel corso dell’incontro, secondo quanto riferisce un comunicato congiunto, i due leader hanno concordato di raddoppiare gli sforzi in corso per l'integrazione regionale sulla base dell'accordo tripartito firmato tra Eritrea, Etiopia e Somalia. Il presidente Mohammed e la sua delegazione, la cui visita si concluderà oggi, hanno anche visitato vari siti e progetti di sviluppo. La visita di Farmajo ad Asmara segue un breve soggiorno a Giuba, in Sud Sudan, dove il capo dello Stato somalo ha assistito sabato scorso alla firma dell’accordo finale tra governo e gruppi ribelli. Quella di Farmajo è la prima visita in Eritrea dall’inizio della pandemia. L’ultima volta era stata a febbraio, quando i due leader avevano firmato un accordo tripartito con il premier etiope Abiy Ahmed per promuovere il commercio all'interno della regione del Corno d'Africa grazie all’allentamento di alcune restrizioni tra cui le imprese transfrontaliere. Le relazioni fra Somalia ed Eritrea si sono temporaneamente interrotte negli anni scorsi dopo che Mogadiscio aveva accusato Asmara di aiutare gruppi armati, tra cui Al Shabaab, a contrabbandare armi nel Paese, facendo deragliare ulteriormente sforzi per riportare la pace. I rapporti sono migliorati negli ultimi mesi grazie al processo di distensione avviato nella regione. (Res)