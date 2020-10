Anpi: Zingaretti, con scomparsa Nespolo Italia perde donna straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la scomparsa di Carla Nespolo, presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Anpi, l’Italia intera perde una donna straordinaria che ha sempre lottato per la libertà, i diritti, per le donne, per i giovani, contro ogni forma di disuguaglianza". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. "Essere antifascisti oggi significa essere contro il razzismo, contro chi approfitta anche della crisi sociale per far regredire politicamente, culturalmente, moralmente il nostro Paese. Carla, ci mancherai", conclude il segretario Pd. (Com)