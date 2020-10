Coronavirus: Patuanelli, bene approccio Ue per sostenere settori maggiormente colpiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia non è finita: il virus non è finito e le misure restrittive imposte dai paesi per far fronte all'emergenza Covid-19 hanno avuto effetti dirompenti sulle economie. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante la sua audizione di stamattina in commissione Industria. "Ritengo che l'approccio dell'Unione europea in merito alla necessità di intervenire sui settori economici maggiormente colpiti dalla pandemia, in modo sia orizzontale che verticale, sia la direzione giusta che anche il governo italiano ha cercato di imporre", ha detto. (Ems)