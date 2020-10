Ue: Eurostat, commercio al dettaglio nell'Eurozona ad agosto al + 4,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume del commercio al dettaglio ad agosto è aumentato del 4,4 per cento nella zona euro e del 3,8 per cento nell'Unione europea, rispetto a luglio 2020. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. A luglio 2020, il volume del commercio al dettaglio è diminuito dell'1,8 per cento nell'area euro e dell'1,2 per cento nell'Ue. Nell'agosto 2020 rispetto ad agosto 2019, l'indice delle vendite al dettaglio è aumentato del 3,7 per cento nell'area euro e del 3,5 per cento nell'Ue. Ad agosto nell'area euro, rispetto a luglio 2020, il volume del commercio al dettaglio è aumentato del 6,1 per cento per i prodotti non alimentari, categoria all'interno della quale gli ordini per corrispondenza e Internet sono aumentati del 12,4 per cento; del 2,4 per cento per i prodotti alimentari, le bevande e il tabacco e del 2,1 per cento per i carburanti per autoveicoli. Nell'Ue, il volume del commercio al dettaglio è aumentato del 5,1 per cento per i prodotti non alimentari, categoria all'interno della quale la vendita per corrispondenza e internet ha registrato un +10,5 per cento; del 2,2 per cento per alimenti, bevande e tabacco e del 2,1 per cento per i carburanti. Tra gli Stati membri, gli aumenti maggiori del volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati in Belgio (+9,6 per cento), Francia (+6,2 per cento) e Germania (+3,1 per cento). Le maggiori diminuzioni sono state osservate in Romania e Slovenia (entrambe a -1,6 per cento) e Portogallo (-1,4 per cento). (segue) (Beb)