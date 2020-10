Aeroporti: AdR entra nel Global compact delle Nazioni unite, piattaforma su sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AdR comunica il proprio ingresso nel Global compact delle Nazioni unite, la maggiore piattaforma internazionale sulla Sostenibilità. Si tratta di una nuova conferma del crescente impegno dell’azienda verso un modello di business responsabile. Una strategia che punta ad integrare la Sostenibilità in tutte le attività dell’azienda: dalla salvaguardia ambientale, alla formazione delle persone fino all’impegno per lo sviluppo locale. "Questo risultato - ha dichiarato in una nota l’amministratore delegato di AdR, Marco Troncone - è un’importante testimonianza del nostro impegno sui temi ambientali e della volontà di proseguire tenacemente su questa strada, convinti della necessità di integrare sempre di più la Sostenibilità nel nostro core business". "Proprio questo approccio è alla base del nuovo Master plan che AdR sottoporrà prossimamente all’Enac e che punta a disegnare il Leonardo da Vinci del futuro: un aeroporto competitivo e capace di catturare pienamente il potenziale di traffico futuro, più sostenibile per l’ambiente, con il minimo utilizzo di suolo, ancora più efficiente e maggiormente sicuro. I traguardi raggiunti in questi anni sul fronte della tutela ambientale sono numerosi, come recentemente certificato anche dall’Organizzazione Mondiale del Turismo che – per la prima volta in assoluto - ha voluto premiare lo scalo di Fiumicino per l’impegno che AdR dedica da sempre alla Sostenibilità. A cominciare dal primato nella raccolta differenziata dei rifiuti. Pochi altri scali possono vantare uno smaltimento di quasi il 90 per cento degli scarti prodotti in aeroporto", si legge nella nota di Aeroporti di Roma. (segue) (Com)