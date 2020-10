Aeroporti: AdR entra nel Global compact delle Nazioni unite, piattaforma su sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risultati significativi anche nella gestione delle risorse idriche. Grazie agli impianti di riutilizzo delle acque, infatti, il consumo idrico per ciascun passeggero transitato a Fiumicino è diminuito del 30 per cento rispetto al 2012. Particolare attenzione poi al settore energetico che, grazie all’adozione di innovative soluzione tecnologiche, ha permesso di risparmiare negli ultimi 10 anni quasi 80mila tonnellate di Co2. Inoltre per contrastare il Climate change, gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino hanno ottenuto il livello di certificazione 3+, il massimo possibile, secondo lo schema Aca (Airport carbon acreditation). Infine, a testimonianza di quanto sia strategica la Sostenibilità per AdR, nel 2019 Fiumicino ha raggiunto l’obiettivo di diminuire del 50 per cento il consumo specifico di energia elettrica rispetto al 2006, aderendo come primo aeroporto al mondo a EP100 (by The Climate group) con l’ambizioso impegno di aumentare la propria produttività energetica del 150 per cento entro il 2026, mettendo a sistema i diversi progetti per la sostenibilità e dedicando al contempo un’attenzione crescente all’economia circolare. (Com)