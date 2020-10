Ue: Eurostat, nel secondo trimestre avanzo di 82,9 miliardi di euro in bilancia pagamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base di dati non destagionalizzati, le attività di investimento diretto dell'Ue sono aumentate nel secondo trimestre del 2020 di 27,6 miliardi di euro, mentre le passività per investimenti diretti sono aumentate di 176,0 miliardi di euro. Di conseguenza, l'Ue è stata un destinatario netto di investimenti diretti dal resto del mondo nel secondo trimestre del 2020 per 148,3 miliardi di euro. Gli investimenti di portafoglio hanno registrato un deflusso netto di 159,9 miliardi di euro, mentre per gli altri investimenti si è registrato un afflusso netto di 181,5 miliardi di euro. Per quanto riguarda i saldi delle partite correnti totali (intra-Ue più extra-Ue) degli Stati membri dell'Ue, si sono registrati quindici avanzi, dieci disavanzi e due in pareggio nel primo trimestre del 2020. Gli avanzi più elevati sono stati osservati in Germania (+36,3 miliardi di euro), Paesi Bassi (+12,6 miliardi di euro), Irlanda (+11,7 miliardi di euro), Polonia (+6,6 miliardi di euro), Danimarca e Svezia (entrambi +5,9 miliardi di euro), e i maggiori disavanzi in Francia (-14,3 miliardi di euro), Grecia (-3,5 miliardi di euro) e Romania (-3 miliardi di euro). (Beb)