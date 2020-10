Spagna: ministro Giustizia, rinnovamento Consiglio superiore magistratura avvenga nei tempi di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio superiore della magistratura (Cgpj) in Spagna ha un mandato di 5 anni e per mantenere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni "devono funzionare nei tempi imposti dalla legge". Lo ha affermato il ministro della Giustizia spagnolo, Carlos Campo, nel corso di un'intervista radiofonica all'emittente "Onda Cero", accusando il Partito popolare (Pp) di essere la chiave del blocco del rinnovo delle cariche che si protrae da oltre 2 anni e mezzo. In merito alla riforma del reato di sedizione che potrebbe portare benefici, in particolare, gli imputati indipendentisti catalani nell'ambito del processo sul referendum illegale del primo ottobre 2017, il ministro ha evidenziato che il diritto penale deve trovare il "giusto punto di equilibrio" e, pertanto, ha è necessario "dare una svolta" in quanto l'ordinamento spagnolo rende questo reato "più punibile che in altri paesi europei".(Spm)