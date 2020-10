Francia: Ihs Markit, a settembre cala attività del settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre l'attività nel settore privato in Francia ha registrato una prima contrazione da maggio a causa della crisi del coronavirus. Lo ha reso noto l'istituto Ihs Markit di Londra. L'indice composito globale è sceso a 51,6 ad agosto e a 48,5 il mese scorso. Scendere sotto la soglia di 50 equivale a una contrazione dell'attività. "Questo calo dell'attività globale è il risultato del deterioramento della congiuntura nel settore dei servizi. La recrudescenza del numero di casi di Covid-19 ha in effetti portato a un forte calo dell'attività nei prestatori di servizi", si legge in un comunicato. (Frp)