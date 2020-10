Ue: Patuanelli su Recovery plan, individuate tre direttrici per la politica industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista della politica industriale, e sulla base delle priorità del Recovery and resilience facility (Rrf), abbiamo individuato tre direttrici: la crescita sostenibile ed inclusiva, la centralità dell'impresa e la centralità del lavoro e della formazione. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante la sua audizione di stamattina in commissione Industria. "La sostenibilità ambientale non può prescindere da quella sociale: dobbiamo generare una crescita che riguardi le grandi aziende, le Pmi, i commercianti gli artigiani e tutti i settori produttivi del nostro paese; per quanto riguarda l'impresa, riteniamo che debba essere centrale nella nostra società dal momento che crea ricchezza e lavoro sostenendo le famiglie", ha spiegato, sottolineando la necessità di investire nella formazione delle persone. "Molti di coloro che oggi hanno un'occupazione domani ne avranno un'altra: dobbiamo accompagnare questo processo con grande serietà e promuovere lo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare i nuovi processi produttivi e i nuovi prodotti", ha detto. (Ems)